محكمة سويدية تدين امرأة بجرائم حرب فى سوريا.. التقطت صورا مع رؤوس مقطوعة

كتب- وكالات

أدانت محكمة سويدية امرأة تبلغ من العمر 35 عاما بارتكاب جرائم حرب، حيث نشرت صورا لها مع رؤوس مقطوعة في مدينة سورية عام 2014.

وحكم على فتوش إبراهيم، السورية الأصل، التي ادعت البراءة، بالسجن ثلاثة أشهر.

وقالت محكمة منطقة جوتبورج إن فتوش إبراهيم "نشرت في مناسبتين صورا لرؤوس مقطوعة معلقة على سياج دوار في منطقة الرقة السورية وضعها مسلحو تنظيم "داعش" هناك.

واستخدمت فتوش إبراهيم هاتفها الجوال لالتقاط صور لها في ساحة النعيم في الرقة، حيث عرض مسلحو التنظيم جثثا أو رؤوسا معلقة.

وقالت المحكمة في حكمها إن فتوش نشرت على فيسبوك "تعليقات تزدري الأشخاص الظاهرين في الصور وتعرب عن استحقاقهم لما تعرضوا له".

وأضافت أن المرأة "أعربت بوضوح عن تعاطفها مع تصرفات التنظيم، وتم اعتبار أفعالها مرتبطة بالنزاع المسلح الذي كان يدور في المنطقة في ذلك الوقت".

من جانبها، قالت فتوش للمحكمة إنها سافرت إلى سوريا في ديسمبر 2012 وأجبرت على البقاء، مدعية أنها لم تسافر إلى هناك للانضمام إلى "داعش"، وعادت إلى السويد في عام 2017، بحسب الحكم.

كما أدينت فتوش بتهديد الأخصائيين الاجتماعيين في السويد وتشويه سمعتهم.