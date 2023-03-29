محافظ المنوفية يناقش نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، اللواء هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات القومية التى تتم على أرض المحافظة بمختلف المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور المهندس عاطف المهدى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام، وعدد من مهندسى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى كونه أحد القطاعات الحيوية الهامة التى تمس حياة المواطنين، ومنها " مشروع محطة معالجة كفر نفرة بمركز بركة السبع ومحطة مياه الباجور وخطوط المياه " فضلاً عن جميع المشروعات بالمراكز والمدن، فيما تم مناقشة كافة المعوقات وسبل دفع العمل بها لإنهائها ونسب الإنجاز المنفذة بكل مشروع على حدة طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر نهوها للارتقاء بمستوى نوعية الخدمات وتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه يقوم بزيارات ميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التى تتم على أرض الواقع بشتى أرجاء المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات التنفيذ، مشيراً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة للمضى قدماً فى تنفيذ جميع المشروعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات.