اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:09 م
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محافظ المنوفية يستقبل الأنبا بنيامين مطران المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان

الثلاثاء، 28 مارس 2023 09:58 م
محافظ المنوفية يستقبل الأنبا بنيامين مطران المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان محافظ المنوفية يستقبل نيافة الأنبا بنيامين مطران المحافظة
المنوفية - محمد فتحى

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استقبل مساء اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية، لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم.
 
حيث قدم مطران المنوفية تهانيه القلبية للمحافظ وأهالى المنوفية بمناسبة الشهر الكريم، مؤكدا أن تلك المناسبات تعكس روح الأخوة والمحبة التى تجمع بين نسيج الوطن الواحد، وموجها الشكروالتقديرإلى محافظ المنوفية على جهوده المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث طفرة فى شتى القطاعات على مستوى المحافظة، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع مطالب واحتياجات مواطنى المحافظة والكنيسة.
 
ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك الزيارة والتى تؤكد أن المصريين جميعا يد واحدة ، مشيدا بمشاعر  الأخوة والتلاحم التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين داعيا الله عز وجل أن يديم المحبة والرحمة بين أبناء الوطن الواحد، ومؤكدا استمرار مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

الأنبا بنيامين مطران المنوفية

مطران المنوفية



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