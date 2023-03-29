"شئون الحرمين" تنفذ مبادرات وبرامج خلال شهر رمضان المبارك

وأوضح مدير معهد الحرم المكى صالح بن دخيل ربه السلمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن البرامج تتنوع ما بين تربوية وإرشادية وإعلامية من خلال انتقاء المواد النافعة والبرامج الجادة، من أبرزها لقاء كيف نستقبل رمضان، ومسابقة ليدبروا آياته، وتغريدات المشكاة، وبرنامج قبس، وبرامج رعاية الموهوبين الرمضانية، والعديد من الخدمات التطوعية يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري بالمعهد وجمعٌ من الطلاب والطالبات .