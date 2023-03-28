"شئون الحرمين" توفر التفاسير وتراجم معانى كلمات القرآن بعدة لغات

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن المبادرة بحسب ما أوضح الوكيل المساعد للشؤون التطوعية مدير عام الإدارة العامة لتنسيق التطوعية عادل بن رجا الله الجهني، تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق شروط وضوابط العمل التطوعي لتقديم كافة الخدمات التطوعية والتسهيلات الممكنة اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في البرامج التطوعية بالمسجد الحرام.

وأضافت الوكالة أن مبادرة "خدام الحرم" تأتي إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في العمل التطوعي والخيري.