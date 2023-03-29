وتهدف المبادرة - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء - إلى تسليط الضوء على المكانة الرائدة للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة كتاب الله تعالى، من خلال عقد تقارير مرئية عبر حساب رئاسة شؤون الحرمين على تطبيق "سناب شات" مع معلمات مقرأة الكتاب والسنة النسائية، لإبراز دورهن الجليل في ترغيب حافظات كتاب الله في دراسة علوم القرآن الكريم والقراءات، والسنة النبوية خلال شهر رمضان، مؤكدةً ضرورة الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.