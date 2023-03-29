توقيع عقد تنفيذ مشروع ترميم وإنشاء سور حول دير القديس مارمينا العجايبى الأثرى

كتب محمد أسعد

وقع اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ممثلا عن المجلس الأعلى للآثار ونيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ممثلا عن بطريركية الأقباط الأرثوذوكس عقد إتفاق لمشروع ترميم وإنشاء سور حول دير القديس مارمينا العجايبي الأثري بمحافظة أسيوط، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضح مصطفى وزيري أن المشروع سيشمل تنفيذ بعض أعمال الترميم بالدير وإنشاء سور حول الدير ما يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على الإهتمام بالمباني الأثرية بمختلف عصورها التاريخية بجميع انحاء الجمهورية، مضيفًا أن تنفيذ هذا المشروع جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، لافتا إلى أنه تم إسناد الأعمال للوحدة الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة لتنفيذ مشروعات ترميم الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال خلال الفترة القليلة القادمة.

وأشار مصطفى وزيري أن الوحدة الإنتاجية انتهت من أعمال الدراسات اللازمة والمقايسات الفنية للمشروع، لافتا إلى أن الأعمال ستتم تحت الإشراف الكامل للمنطقة الأثرية وقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار.

ومن الجدير بالذكر أن دير الشهيد مارمينا العجايبي بجبل أبنوب يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل شمال مدينة أبنوب بحوالي 25 كم وعلى ارتفاع 170 متر من سطح الأرض واشتهر باسم الدير المعلق لأنه معلق في حضن الجبل. يرجع تاريخ الدير إلى القرن الرابع الميلادي وقد ذكره المقريزي في كتاب الخطط.

أسس الدير البابا أثناسيوس الرسولي ودشن الكنيسة الأثرية على اسم مارمينا والدير به حصن أثري مكون من ثلاثة أدوار ويضم الدير عدة كنائس منها الأثرية والحديثة.