مصطفى وزيرى: افتتاح المتحف اليونانى الرومانى بعد تطويره خلال أسابيع

كتب محمد أسعد

كشف الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه المتحف الوحيد المتخصص في آثار العصر اليوناني والروماني، وستعرض به لأول مرة قطع أثرية من الآثار الغارقة.

وقال إنه بالنسبة لقصر محمد علي بشبرا، تم الانتهاء منه تمامًا وجاهز للافتتاح، وهو الأمر كذلك بالنسبة لمتحف عواصم مصر.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمقر وزارة السياحة والآثار للإعلان عن مجموعة من التسهيلات والتيسيرات لمواطني عدد من الدول للحصول على تأشيرة دخول مصر.

وأعلن وزير السياحة والآثار عن إقرار مجموعة من التيسيرات والتسهيلات لجذب السياحة إلى مصر.

وقال إنه بالنسبة لمواطني دولة الصين يستطيعوا الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والموانىء المصرية، وموطني دولة الهند يستطيعوا الحصول على تأشيرة دخول من المنافذ والموانيء المصرية، وبالنسبة للأتراك والجزائريين والمغاربة والإيرانيين والاسرائليين، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وكشف عن إصدار تأشيرة 5 سنوات متعددة تم الاتفاق على أن تكون قيمتها 700 دولار، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريبًا.