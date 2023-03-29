أعراض لسرطان القولون يتجاهلها كثيرون.. منها فقدان الوزن المفاجئ

كتبت فاطمة خليل

سرطان القولون هو نوع من السرطان يصيب الأمعاء الغليظة (القولون والمستقيم)، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تكون حالة قاتلة، إلا أنه لا تزال هناك إمكانية لعلاجها إذا تم اكتشافها في مرحلة مبكرة، ومع ذلك ، يميل الكثير من الناس إلى تجاهل علامات سرطان القولون حتى ينتشر، مما قد يجعل العلاج أكثر صعوبة، فى هذا التقرير نتعرف على بعض أعراض سرطان القولون التي يتجاهلها الناس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض سرطان القولون

1- تغييرات في عادات الأمعاء:

من الشائع جدًا أن تحدث أحيانًا تغيرات في عادات الأمعاء. ومع ذلك ، في حالة تكرار ذلك ، وكان الشخص يعاني من الإسهال المستمر أو الإمساك أو تغيرات في قوام البراز ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان القولون.

2- فقدان الوزن المفاجئ:

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المقصود علامة على العديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان القولون.

من الأهمية بمكان أن ترى الطبيب إذا كان الشخص قد فقد قدرًا كبيرًا من الوزن دون تغيير النظام الغذائي أو ممارسة التمارين الروتينية.

3- آلام أو تقلصات في البطن:

يمكن أن يكون الألم المستمر في البطن أو التقلصات أو الانزعاج من أعراض العديد من الحالات ، بما في ذلك سرطان القولون.

4- دم في البراز:

على الرغم من أن العثور على الدم في البراز قد يكون أمرًا مزعجًا ، إلا أن الكثير من الناس يعتبرونه بواسير أو مرض آخر غير ضار. ومع ذلك ، يُنصح في كثير من الأحيان بمراجعة الطبيب على الفور لفحصه.

5- التعب:

يمكن أن يكون الشعور بالتعب أو الضعف من أعراض العديد من الأمراض ، بما في ذلك سرطان القولون لذلك ، يُنصح بالتحقق من شعورك بالخمول والضعف لأنه قد يكون علامة على مشاكل صحية قاتلة.

6- نزيف في المستقيم:

قد يكون النزيف من المستقيم أو الدم في المرحاض بعد حركة الأمعاء علامة على سرطان القولون قد تؤدي البواسير أو الشقوق أيضًا إلى نزيف في المستقيم ولكن لا تتجاهلها لأنه قد يكون هناك سبب أكبر لهذه المشكلة.

من المهم ملاحظة أن العديد من هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن حالات أخرى أيضًا، ولن يختبرها كل من يعاني من سرطان القولون.

ومع ذلك ، في حالة حدوث أي من هذه الأعراض ، من المهم استشارة الطبيب. مع التدخل في الوقت المناسب ، يمكن علاج سرطان القولون بشكل كبير.