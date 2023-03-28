محافظ قنا: بدء الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وذلك فى إطار الدور الفعال والبارز لمصر فى مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ونشر الوعى بقضايا تغير المناخ وتحدياته، وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة.

ودعا محافظ قنا، كافة المؤسسات الخاصة والأهلية والأفراد من أصحاب المشروعات الخضراء الذكية للمشاركة فى أعمال الدورة الثانية للمبادرة من خلال التسجيل، مشيرا إلى أن التسجيل متاح حتى نهاية شهر مايو 2023، متمنيا التوفيق للمشاركين وتحقيق النجاح الذى حققته المحافظة فى الدورة الأولى.

وأضاف الداودى، أن شروط المشاركة فى المبادرة طبقا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشمل ( أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجى ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية "أخضر"، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابى بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أى دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفى حالة المشروع الذى يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.

وأوضح الداودى، أن عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة سوف تتم وفقًا لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة، والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتى سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلى اللجان التنفيذية بالمحافظات.

يُذكر أن محافظة قنا شاركت بفاعلية خلال الدورة الأولى من المبادرة، وأسفرت نتائج التقييم عن نجاح مشروع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وهو ( الزراعة بدون تربة H.P Aeroponic ) والذى حصل على المركز الثانى من فئة المشروعات الصغيرة، وتم تقديمه ضمن 18 مشروعا على مستوى الجمهورية خلال فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 27COP الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.