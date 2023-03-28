محافظ الوادي الجديد يشارك طلاب "بيوت الطلبة" الإفطار بمدينة الخارجة.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، الطلاب والطالبات المغتربين بمقر بيوت الطلبة، الإفطار الرمضاني ، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب أداء الصلاة، التقى المحافظ الطلاب واستمع لمطالبهم موجهًا بتشغيل خط تجريبي لسيارات الأجرة من الشعلة إلى السبط البحري، للتيسير على المواطنين.

كما شهد استعرض تدريب الأطفال علي رياضة التزلج (الباتيناج)، ووجه بتوفير أحذية ومعدات الرياضة للأطفال بمركز حسن حلمي وبيوت الطلبة وتوفير كافة وسائل الحماية للأطفال.

وكان محافظ الوادي الجديد، وجه بالتنسيق بين الوحدة المحلية و شركة مياة الشرب والصرف الصحي، لتركيب خط مياه لخدمة المنطقة المحيطة بمسجد ابراهيم شكرى فى حى القلقان بمدينة الخارجة، وإنشاء دار مناسبات للمسجد بالمساهمة بين الأهالي والمحافظة، ودراسة إمكانية توسعة طريق الشهيد عبدالمنعم زايد المتفرع من شارع النبوي المهندس، لخدمة أهالي الحي وإقامة موقف إنتظار للسيارات.

جاء ذلك عقب الانتهاء من صلاة التراويح بمسجد إبراهيم شكري بحي القلقان الخارجة، وسط جموع المواطنين من المصلين بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعقب أداء الصلاة، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين، حيث وجه باستصلاح وطرح مساحة 400 فدان بقرية الخرطوم مرفقة بالآبار للراغبين في الاستثمار، وإتاحة قاعة الحاسب الآلي الموجودة بمقر بيوت الطلبة لطلاب مدرسة التكنولوجيا، وذلك خلال فترات زمنية محددة ووفقا للقواعد المنظمة.