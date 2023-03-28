صحة المنوفية: ندوة للتوعية بأهمية المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة

المنوفية - محمود شاكر

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية بأهمية المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، كما تم تقديم خدمات مبادرات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة.

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تنمية الريف المصري من خلال العمل على تحسين الخدمات الطبية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتدريب ورفع وعي المواطنين للإرتقاء نحو الجمهورية الجديدة، بتوقيع الكشف الطبي على المتدربين بمبادرة " مراكب النجاة" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من خلال مبادرات الصحة العامة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالإضافة إلى إجراء فحص للفيروسات HIV, HCV, HBV .

شارك فى الندوة فريق مدرب من إدارة شبين الكوم تحت إشراف مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية الدكتورة إيمان زهران، وبحضور مسئول الرعاية الاساسية ونائب مدير إدارة شبين الكوم الدكتورة رشا منجي، وذلك بمركز التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

وفي سياق متصل قامت مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمرور على مركز صحة الأسرة بشنوان مع لجنة من الإدارات الفنية بالمديرية وإدارة شبين الكوم، بهدف تحسين الأداء وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة وتحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية.