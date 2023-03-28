"زراعة الدقهلية": خطة لمتابعة توريد محصول القمح من الفلاحين

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه تم وضع خطة متابعة توريد محصول القمح من الفلاحين، وآليات العمل خلال موسم الحصاد.

وأضاف صلاح، أنه تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات على مستوى المحافظة، لمناقشة تنفيذ الخطة، وسرعة إنجاز عمليات التوريد وتذليل العقبات أمام المزراعين والتشجيع على عمليات التوريد، لسرعة صرف قيمة المحصول الذى تم توريده، وأشار إلى أنه تم توفير أماكن التوريد بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية.

وأشار إلى أنه تم الاستعداد التام خلال هذه الفترة وخاصة فترة الإجازات وعمل غرفة عمليات والتواجد فى ميدانيا ومنع أى تعدى على الأرض الزراعية.

يذكر بأن أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مبادرة "ازرع"، والتى تستهدف زراعة 25 ألف فدان قمح بنطاق المحافظة، من خلال صغار المزارعين بعدد من القرى بنطاق مراكز الدقهلية، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، والمهندس طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وريمون راضى مسئول حياة كريمة بجمعية الهيئة القبطية الإنجيلية، ورفعت ثابت منسق التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية.

وأوضح مختار أن المبادرة توفر 150 طن تقاوى قمح يتم توزيعها على صغار المزراعين بقرى مراكز السنبلاوين وميت غمر واجا والمنصورة وطلخا.