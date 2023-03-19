استعدادا لموسم القمح.. تجهيز مواقع التخزين بأسوان وبدء تشغيل مطحن ناصر بكوم أمبو

محصول القمح هو المحصول الإستراتيجى، الذى يحظى بالأولوية القصوى من الاهتمام والمتابعة لارتباطه برغيف العيش، وتستعد أجهزة الدولة لموسم حصاد محصول القمح الجديد 2023، وذلك بعد أن حققت الدولة المصرية زيادة كبيرة فى موسم حصاد القمح بعد زيادة الرقعة الخضراء، واستصلاح الدولة لملايين الأفدنة، حتى تكون الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات العالمية، فى ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين الخدمات المقدمة من الدولة للارتقاء بمنظومة تخزين القمح، وتبدأ باكورة الذهب الأصفر، فى محافظة أسوان كأول محافظة يتم فيها حصادوتخزين محصول القمح، فيها نظراً لطبيعة الطقس الحار بها.

وتستعد مديرية التموين بأسوان للاستقبال الجيد للقمح المحلى بكافة مراكز المحافظة وجاهزية المواقع التخزينية المحددة، والتأكد من صلاحيتها لاستقبال الاقماح والوقوف على مدى جاهزيتها ومراعاتها لكل اللشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، وتسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة وعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى صوامع وشون وبناكر المحافظة.

فى نفس السياق، بدأ تشغيل مطحن ناصر بمدينة كوم أمبو بعد انتهاء مشروع تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 5.5 مليون جنيه على مدار 6 أشهر، حيث تصل قدرته لطحن القمح 170 طن يومياً لتوزيع الدقيق الفاخر على المخابز البلدية والمستودعات بمراكز كوم أمبو ونصر النوبة ودراو بمحافظة أسوان.

ومن جهته، أكد المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بمحافظة أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، تم الإسراع فى أعمال رفع كفاءة مطحن ناصر بكوم أمبو، والذى يتبع شركة مطاحن مصر العليا وهى إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأسوان، أنه بالتوازى تستعد اللجان المشكلة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح إلى 1250 جنيهاً حيث يسعون لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد على مستوى المحافظة.

من ناحية أخرى يتواصل فى محافظات الجمهورية الاستعداد لموسم توريد القمح للعام الجارى فى كافة الشون والصوامع، حيث انتهت المديريات من كافة الاستعدادات لبدء موسم توريد القمح داخل الصوامع والشون على مستوى الجمهورية، تمهيدا لتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية محصول القمح من المزارعين، لزيادة مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلى، حيث استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح.