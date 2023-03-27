عضو حزب البتريوت الأوكرانى: الغرب يريد حرب استنزاف للجيش الروسى بهدف إضعافه

كتب أحمد عرفة

قال رامي أبوشمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن الدبابات الألمانية التي وصلت أوكرانيا، تأتى ضمن حزمة المساعدات الغربية، لمواجهة الهجوم الروسي، مشيرًا إلى أن الدعم العسكري يندرج ضمن الوعود التي قطعها الغرب والولايات المتحدة لكييف في حربها ضد موسكو.

وأضاف عضو حزب البتريوت الأوكراني، خلال تصريحاته على قناة القاهرة الإخبارية، أن برلين أعلنت رفع قيمة الدعم العسكري لكييف من 3 مليارات إلى 18 مليار يورو، فضلًا عن وصول الدبابات البريطانية إلى ميدان المعركة، حسبما ذكر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

ولفت إلى أن المساعدات القادمة إلى كييف بهدف تجميع العدد الكافي من كتائب الدبابات لشن هجوم مضاد على الجيش الروسي الذي يحتل الأراضي الأوكرانية، على حد وصفه، موضحا أن هناك أصواتًا ضد تزويد أوكرانيا بالسلاح، غير أن هذه الأسلحة للدفاع عن النفس وليست أسلحة هجومية، متابعا: الدبابات التي حصلت عليها كييف هجومية لكنها غير كافية لحسم المعركة.

وأوضح عضو حزب البتريوت الأوكراني، أن الغرب يريدون حرب استنزاف للجيش الروسي وإضعاف موسكو عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا لكن الأوكرانيين يطلبون كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة للتحضير لمعركة ما بعد الربيع التي تمكنهم من شن الهجوم المضاد، متوقعا أن يتم تزويد كييف بعدد أكبر من الدبابات والطائرات الهجومية في القريب العاجل، ومتابعا: "نعتقد نحن الأوكرانيين أن الحرب مستمرة لتحرير جميع الأراضي الأوكرانية وليس أمامنا خيار سوى مقاومة الاحتلال الروسي".