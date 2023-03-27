سافر نجم هوليوود البريطاني، أورلاندو بلوم، إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حيث أشاد بقوة شعبه وسط حرب فلاديمير بوتين المستمر، ووصفه بأنه "مثير للرهبة".
وحسب ما نشر موقع الديلي ميل تحدث اورلاندو كسفير للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، حيث أمضى الممثل ثلاثة أيام في البلاد وزار كييف وإربين وديميدف.
قال نجم فيلمي Pirates of the Caribbean و Lord of the Rings قبل مغادرته كانت أن رحلته الأولى إلى أوكرانيا كانت منذ عام 2016 .
وأثناء وجوده في كييف، التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وشوهد الاثنان في لقطات في القصر الرئاسي بالعاصمة، حيث ناقشا المشاريع الإنسانية وجهود إعادة الإعمار لمساعدة أطفال أوكرانيا.
أخبر بلوم زيلينسكي أن رسالته منذ بدء الحرب "انعكست في شجاعة الشعب الأوكراني وتصميمه"، وأن "العالم كان يراقب" بعد اتهام بوتين بشأن ترحيل الأطفال.
والثنائي احتضنوا بعضهما وتبادلوا المصافحة عند الاجتماع، وكان زيلينسكي نفسه ممثلاً في أوكرانيا لعب دور مدرس يصبح رئيسًا قبل صعوده السياسي السريع.
الرئيس الأوكرانى يزور منطقة خيرسون ويتعهد باستعادة الأمور إلى وضعها الطبيعى
وأجرى الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، زيارة إلى منطقة /خيرسون/ جنوبي بلاده، متعهدًا باستعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد نهاية الحرب الدائرة مع روسيا.
وقال زيلينسكي - في منشور على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الخميس/ - "أجري رحلة عمل إلى منطقة خيرسون بقرية بوساد بوكروفسكي، حيث تضررت المنازل ومنشآت البنية التحتية المدنية".
ولفت إلى أنه تحدث إلى السكان المحليين حول مشاكلهم واحتياجاتهم، كما نشر زيلينسكي لقطات له خلال زيارته للمنطقة.
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