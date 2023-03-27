خارجية ألمانيا: تصريحات بوتين محاولة للتخويف النووى ولن نتوقف عن دعم أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

وصفت وزارة الخارجية الألمانية تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نهاية الأسبوع الماضى، بنشره أسلحة نوورية تكتيكية ما هو إلا محاولة أخرى للتخويف النووي، وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك فى تصريحات نقلتها صحيفة "فاز": نحن نرفض مثل هذه المحاولات ولن ندعها تردعنا عن مسارنا، كما أن المقارنة التي أجراها بوتين مع مشاركة الناتو النووية "مضللة"، ولا يمكن أن تستخدم في تبرير الخطوة التي أعلنتها روسيا.

فيما قالت ماري أجنيس ستراك زيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاج: لا ينبغي أن ندع دعمنا لأوكرانيا يطيح بنا عن المسار متحدثة عن "محاولة غادرة من بوتين لترهيب الغرب ".

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، مايكل روث: بوتين يشعل المرحلة التالية من الإمبريالية والاستعمار الروسي مع الوجود العسكري المتزايد، فإن الأخ الأكبر الذي نصبته روسيا يجعل من الضعفاء، بيلاروسيا أكثر اعتمادا".

ووفقًا لروث، فإن بوتين مرة أخرى يتلاعب بالخوف من حدوث تصعيد نووي في حرب الإبادة الروسية، وقال:"إنه أمر مثير للسخرية، لكنه فعال، إنه يريد تقويض الدعم الموحد لأوكرانيا في أوروبا.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك إن بوتين كان مدفوعا بمخاوف من هزيمة محتملة في الحرب، ووفقًا لـ "المعهد الأمريكي لدراسة الحرب"، فإنه من غير المحتمل جدًا أن تستخدم روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا أو في أي مكان آخر.