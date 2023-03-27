ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ ، برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، فى مركز كفر الشيخ.

ضبطت الأعلاف الحيوانية، معبأة داخل شكائر بدون مستندات، مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى، فى مخزن بدون ترخيص، بحوزة "ب.ي.م "، 52 سنة، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.