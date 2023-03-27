اليوم السابع
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ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

الإثنين، 27 مارس 2023 10:34 م
ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بكفر الشيخ أعلاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط 6 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، فى مركز كفر الشيخ.
 
 
ضبطت الأعلاف الحيوانية، معبأة داخل شكائر بدون مستندات، مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى، فى مخزن بدون ترخيص، بحوزة "ب.ي.م "، 52 سنة، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

كفر الشيخ

مباحث التموين

مديرية امن كفر الشيخ

أعلاف حيوانية

اخبار كفر الشيخ



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