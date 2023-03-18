تموين كفر الشيخ: تحرير 35 محضرا لأصحاب المخابز وضبط سلع منتهية الصلاحية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية التموين بكفر الشيخ، بالتعاون مع مجالس المدن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و اشراف المحاسب عماد حيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، من تحرير 35 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز، ما بين نقص وزن ما بين 8 و20 جرام، وعدم الاعلان، وغلق بدون عذر، وتصرف في الدقيق، وعدم نظافة.

قال المحاسب عماد حيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، كما تمكنت الحملات من ضبط صاحب مصنع حلوى، لحيازته بيض دواجن لزوم التجهيز، والإنتاج غير صالح للاستهلاك الادمى، وتم التحفظ على 390 بيضة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط صاحب مخزن منتجات البان حيازة سلع بدون بيانات، وتم التحفظ على إجمالى ٩٥ كجم زبدة، غير مدون عليها أى بيانات بشأن الإنتاج أو الصلاحية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، كما تمكنت الحملات من ضبط صاحب هايبر ماركت، لحيازته لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و تم التحفظ على اجمالى وزن 7 كجم لحم مذبوح خارج المجازر الحكومية، وضبط صاحب مصنع لإنتاج الشيكولاتة حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية بقصد اعادة تدويرها، وتم التحفظ على اجمالى وزن 53 كجم من الشيكولاتة منتهية الصلاحية.