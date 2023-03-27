زراعة الأشجار بمدن وقرى 10 مراكز ضمن مبادرة 100 مليون شجرة فى كفر الشيخ

كفرالشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى مراكز سيدي غازي، قلين، والرياض وفوه والحامول وبلطيم وبيلا ودسوق وسيدي سالم والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، زراعة الأشجار المثمرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء، جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة" 100 مليون شجرة"، والمبادرة الرئاسية "أتحضر للأخضر".

تابع أحمد علي عيسي، رئيس مدينة سيدى غازى، مجهودات فريق العمل بالوحدة المحلية بزراعة عدد من شتلات أشجار الزينة والمثمرة بالمدينة، ومتابعة الأعمال الجارية بحديقة الميدان وري النجيلة والأشجار ، بحضور رضا حوا، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، ومدير قسم النظافه، ومدير الحملة بالمدينهة، مؤكداً على استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار من الوحدة المحليه، وتكثيف حملات التشجير والمتابعة والرقابة من قبل شئون البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه بالإضرار بتلك الأشجار أو قطعها، وذلك لمواجهة مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وتابع اللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، زراعة الاشجار علي رافد الطريق الدولي الساحلي مقابل قرية الحصفه، ومتابعه أعمال زراعة الأشجار بقرية البرية وتوابعها، وزراعة أشجار مثمرة وذلك بمدرسة طلمبات 7 للتعليم الأساسي، وزراعة الأشجار وريها بالرافد الدولى بنطاق قرية أبو ريا.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، زراعة الأشجار المثمرة بمدخل المدينة و قرية أبو دراز، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين، والمناطق السكنية، والمدارس والمؤسسات الحكومية وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية، للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة.

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس ومراكز الشباب و الحدائق و قرى مركز قلين، ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "، بزراعة الأشجار بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، بالمدارس والمؤسسات الحكومية.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق بمدينة الحامول وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة "، بزراعة الأشجار بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، بالمدارس والمؤسسات الحكومية ضمن التوصيات مؤتمر المناخ وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة المسطحات الخضراء داخل المدن والقرى.

تابع اللواء عمرو الفداوي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم زراعة الأشجار المثمرة بمدخل المدينة وداخل المدارس والكورنيش، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة" بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، والمدارس والمؤسسات الحكومية.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال زراعة الأشجار بالطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، مشدداً بالإشراف والمتابعة المستمرة لري الأشجار وزراعتها بشكل جمالي، للحفاظ على عليها.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، زراعة الأشجار المثمرة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، والمدارس والمؤسسات الحكومية.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استكمال أعمال زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة بشوارع وأحياء المدينة، ومتابعة الري لجميع الأشجار المنزرعة، بجانب استمرار زراعة الأشجار وبباقي شوارع القري، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجـرة»، لزيادة المساحات الخضراء بالمدينة وقراها لتظهر بالمظهر الجمالى وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" باجمالى 724 شجرة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " بزراعة أشجار " البرتقال - الرمان – كاربس – جازورين – اكاسيا ـ اليوسفي - جوافة - الليمون - الزيتون -النبق -فرش الزجاج "، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، والمدارس والمؤسسات الحكومية بمدينة دسوق والوحدات القروية التابعة لها.

الجدير بالذكر، أنه تم استلام 14850 شجرة وتم توزيعها، 6550 للقسم الزراعى بمدينة دسوق "مشتل مجلس المدينة"، وتم توزيع 750 شجرة للإدارة الزراعية وعدد 300 شجرة للطب البيطرى وتم التوزيع الكمية المتبقية على قرى دسوق الإحدى عشر وهى 7250 شجرة، وتم توزيعهم كتالي 843 شجرة لقرية سنهور المدينة ، 805 شجرة للعجوزين ، 575 شجرة شباس الملح ، 724 شجرة لمحلة دياى ، 724 شجرة لشباس الشهداء ،560 شجرة ابو مندور ، 714 شجرة لمحلة ابو على ، 524 شجرة لقرية الكنيسة ، 529 شجرة لقرية كفر مجر 523 شجرة لقرية كفر العرب ، 744 شجرة لقرية شابة ومازالت المبادرة قائما حتى الانتهاء يوميا تحت إشراف نائب رئيس المدينة لجهاز النظافة والتجميل، قدرى ناصر، ونواب القرى فتحى يوسف، ووليد فلفل، ومدير القسم الزراعى، عماد فتحى، ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى.



استمرار زراعة الاشجار بسيدي غازي



جانب من زراعة الاشجار وريها



زراعة الاشجار بالقرى



زراعة الاشجار بالمدارس بالرياضص



زراعة الاشجار بالمدارس بدسوق



زراعة الاشجار بسيدي غازي



زراعة الاشجار بفوه