وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض المشاركة المجتمعية للتعليم الفنى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض المشاركة المجتمعية بمدرسة التجارة بنات بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ويضم ملابس خاصة بالطالبات وأسرهم، تشتمل على (عبايات، تونيكات، جواكت، بدل رجالي، بدل مدرسية، بنطلونات أطفال، قمصان رجالي واطفالي، شنط حريمي، وأحذية حريمي ورجالي وأطفال، بطاطين ) وتوزيع 28 شنطة رمضان تشتمل على (سكر ،زيت طعام، سمن، بلح ، لوبيا، عدس،فول ،ملح ،مربى ،شاي ) لأسر التلميذات الغير قادرين.

جاء ذلك بحضور عصام خليل، مدير المدرسة، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووردة جاسم، مسئول المشاركة الاجتماعية بالمدرسة.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من المدارس منها مدرسة كفر الشيخ الثانوية التجارية بنات ،متضمنه الحجرات الدراسية، وحجرات الأنشطة والمكتبة، وهنأهم بقدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وناقش الطالبات في عدد من الموضوعات الدراسية، وسألهم فيما درسوه كما تفقد المعامل ، موجهاً بتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.



تنوع معرض المشاركة المجتمعية



ملابس متعددة بمعرض المشاركة المجتمعية



وكيل تعليم كفر الشيخ داخل المعرض



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدرسة الثانوية التجارية للبنات



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المعرض



وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الطالبات فيما درسوه



وكيل تعليم يفتتح معرض المشاركة المجتمعية



