السجن المؤبد لمتهم باستعراض القوة والعنف مع شخصين بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مصرع المجنى عليه أثر التعدى عليه بالضرب بسلاح من فبل المتهم بسبب خلافات بينهما وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد أيام توفى المجنى عليه متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.