5 طرق سهلة لضبط مستويات السكر المرتفعة في الدم بالصيف

إيناس البنا

نيودلهي: مع اقتراب شهور الصيف ، تزداد مخاوف الأشخاص الذين يعانون منها السكري ، حيث تعد إدارة مستويات السكر في الدم مهمة شاقة ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين دائمًا ما يكونون في الجانب الأعلى.

يمكن أن يؤثر الطقس الحار للغاية على التحكم في نسبة السكر في الدم، ووفقًا لخبراء الصحة ، إذا كنت تستخدم الأنسولين، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات المرتبطة بمرض السكري خلال أشهر الصيف. ماذا يحدث لمرضى السكر في الصيف؟ يقول الأطباء حسب موقع " timesnownews" إن مرض السكري يضر بالأعصاب في الغدد العرقية ويجعلك غير قادر على التعرق بشكل صحيح، وإذا كنت في الهواء الطلق في درجات حرارة عالية، فقد تمرض بسبب الإرهاق وضربة شمس.

يؤدي الجفاف إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم ، مما يؤدي إلى كثرة التبول ، مما يجعله حلقة مفرغة، ينصح مرضى السكر دائمًا بعدم الخروج غير مستعدين في درجات الحرارة القصوى. كيفية إدارة مستويات السكر في الدم يقول خبراء الصحة أن معظم أنواع الأنسولين تتحمل درجات حرارة تصل إلى 93-95 درجة فهرنهايت، لذا فإن أي درجة حرارة أعلى يمكن أن تتسبب في تحلل الدواء بسرعة، عندما يبدأ الزئبق في الارتفاع ، تبدأ هذه العناصر في فقدان فعاليتها وبالتالي يجب تبريدها.

بينما يمكنك الاعتناء بالأدوية بسهولة ، هناك بعض النصائح المدعومة من الخبراء والتي يجب عليك اتباعها للحفاظ على نفسك خالية من أي مرض في الصيف. عدد قليل من هؤلاء هم:



اشرب الكثير من الماء يحتاج الجميع إلى البقاء رطبًا، ومع ذلك ، في الصيف ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم الاستمرار في شرب الماء على فترات منتظمة لأن مراقبة مستويات الماء في الجسم أمر بالغ الأهمية.

ينصح الأطباء بحمل زجاجات صغيرة من الماء أو مشروبات تجديد الإلكتروليت مثل عصير الليمون أو ماء جوز الهند في كيس إذا كنت تتنزه في الهواء الطلق أو تمارس الرياضة.



اضبط الأنسولين كن على اتصال دائم بطبيبك لمعرفة مقدار تعديل الأنسولين المطلوب عندما يبدأ في الارتفاع، سيوصي الطبيب أيضًا بمقدار النشاط البدني الذي يمكنك القيام به بناءً على كمية الأنسولين التي تتناولها.



اختبر سكر الدم بشكل متكرر نظرًا لأن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تتسبب في تقلب مستويات السكر في الدم كثيرًا ، فمن الأفضل دائمًا إجراء الاختبار قدر الإمكان، اتخذ الإجراءات المناسبة والفورية للحفاظ على استقرار مستوياتك.

من المهم إجراء المراقبة لعدة ساعات بعد الانتهاء من التمرين أو أي نشاط بدني آخر في اليوم لأن التأثيرات على سكر الدم تستمر لفترة أطول.

احمل دائمًا بعض الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فتأكد دائمًا من تناول بعض الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية التي يمكن أن تكون بمثابة بديل للوجبات مع المساعدة في منع انخفاض نسبة السكر في الدم.



تجنب حروق الشمس من السهل جدًا التعرض لحروق الشمس في الصيف. تضغط أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة على جسمك ويمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم.

استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف مع SPF-30 على الأقل وارتدِ معدات واقية للعين عندما تكون بالخارج.