دراسة: ارتفاع مستوى الكافيين في الدم يقلل كمية الدهون بالجسم

كتبت فاطمة ياسر

يشير بحث نُشر في مجلة BMJ Medicine هي مجلة طبية مفتوحة الوصول ومتعددة التخصصات إلى أن ارتفاع مستوى الكافيين في الدم قد يحد من كمية الدهون بالجسم التي يحملها الشخص وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني .

وفي ضوء هذه النتائج، فإن الدور المحتمل لمشروبات الكافيين الخالية من السعرات الحرارية في تقليل مخاطر السمنة ومرض السكري من النوع الثاني ربما يستحق الآن الاستكشاف ، كما يقول الباحثون.

لاحظ الباحثون أن الأبحاث المنشورة سابقًا تشير إلى أن شرب 3-5 أكواب من القهوة يوميًا ، وهي مصدر غني للكافيين ، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. يحتوي فنجان القهوة المتوسط ​​على حوالي 70-150 مجم من الكافيين.

لاحظ الباحثون أن معظم الأبحاث المنشورة حتى الآن كانت تتعلق بالدراسات القائمة على الملاحظة ، والتي لا يمكن أن تثبت بشكل موثوق آثارًا سببية ، بسبب العوامل المؤثرة الأخرى ذات الصلة. علاوة على ذلك ، من الصعب فصل أي تأثيرات محددة للكافيين عن المركبات الأخرى الموجودة في المشروبات والأطعمة المحتوية على الكافيين.

للتغلب على هذه المشكلات ، استخدم الباحثون طريقة وراثة مندلية العشوائية لمعرفة تأثير ارتفاع مستويات الكافيين في الدم على دهون الجسم ، والمخاطر طويلة المدى لمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية - أمراض الشريان التاجي والسكتة الدماغية وفشل القلب وعدم انتظام القلب . إيقاع (الرجفان الأذيني).

التوزيع العشوائي المندلي هو تقنية تستخدم المتغيرات الجينية كوكلاء لعامل خطر معين - في هذه الحالة مستويات الكافيين في الدم - للحصول على دليل جيني يدعم نتيجة معينة - في هذه الدراسة ، الوزن (مؤشر كتلة الجسم) وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

نظر الباحثون في دور نوعين من المتغيرات الجينية الشائعة لإنزيمCYP1A2 و AHR في ما يقرب من 10000 شخص من أصول أوروبية في الغالب ، والذين شاركوا في 6 دراسات طويلة المدى. ترتبط جينات CYP1A2 و AHR بسرعة التمثيل الغذائي للكافيين في الجسم.

الأشخاص الذين يحملون متغيرات جينية مرتبطة باستقلاب الكافيين الأبطأ يشربون - في المتوسط ​​- كمية أقل من القهوة ، ومع ذلك لديهم مستويات أعلى من الكافيين في دمائهم مقارنة بالأشخاص الذين يستقلبونها بسرعة للوصول أو الاحتفاظ بالمستويات المطلوبة لتأثيراته المنشطة.

وأظهرت نتائج التحليل أن ارتفاع مستويات الكافيين في الدم المتوقعة وراثيا ارتبط بانخفاض الوزن (مؤشر كتلة الجسم) والدهون في الجسم. كما ارتبط ارتفاع مستويات الكافيين في الدم المتوقعة وراثيا بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

استخدم الباحثون بعد ذلك التوزيع العشوائي المندلي لاستكشاف مدى تأثير الكافيين على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، والذي يمكن أن يكون مدفوعًا بشكل أساسي بفقدان الوزن المتزامن.

أظهرت النتائج أن فقدان الوزن أدى إلى ما يقرب من نصف (43٪) تأثير الكافيين على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

لم تظهر أي ارتباطات قوية بين مستويات الكافيين في الدم المتوقعة وراثيًا وخطر حدوث أي من نتائج أمراض القلب والأوعية الدموية المدروسة .

يعترف الباحثون بوجود قيود مختلفة على النتائج التي توصلوا إليها ، بما في ذلك استخدام متغيرين وراثيين فقط ، وإدراج الأشخاص من أصل أوروبي فقط.

لكن من المعروف أن الكافيين يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من حرق الدهون ويقلل الشهية. وتشير التقديرات إلى أن تناول 100 مجم يوميًا يزيد من استهلاك الطاقة بنحو 100 سعر حراري يوميًا ، مما قد يقلل بالتالي من خطر الإصابة بالسمنة.

كتب الباحثون: "تشير النتائج العشوائية المندلية التي توصلنا إليها إلى أن الكافيين قد يفسر ، جزئيًا على الأقل ، الارتباط العكسي بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري".

وخلصوا إلى أن "التجارب المعشاة ذات الشواهد لها ما يبررها لتقييم ما إذا كان الكافيين غير المحتوي على سعرات حرارية قد يلعب دورًا في تقليل مخاطر السمنة ومرض السكري من النوع الثاني".