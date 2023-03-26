وصول 13 طبيبا من 4 جامعات مصرية للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات الطبية.

وقال مدير صحة شمال سيناء ، أن دفعة الأطباء تضم فى تخصص مخ وأعصاب الدكتورة غاده عبد الوهاب خليل، وقلب وصدر الدكتور كريم محمد مدحت، والدكتور عمرو حسن منصور، وتخدير الدكتور حلمى حافظ حلمى، وعظام الدكتور محمد حامد محمد، وجراحه عامه الدكتور سامح محمد نجيب الدكتور محمد نجم عبد الغفار، واشعه الدكتور يوسف محمد فهيم، وجراحة مخ وأعصاب الدكتورة هبة مدحت مغربى، والدكتور محمد حسن سيد، وطب أورام الدكتور أحمد عبد الرحيم احمد، وتجميل الدكتور محمود السيد جوده، وجهاز هضمى وكبد الدكتورة فاطمة عبد القادر عطيه.

وأوضح أن الفريق الطبى يقوم بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتى الجمعة المقبلة، لافتا إلى أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة فى شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.