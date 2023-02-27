مواصلة تنفيذ مبادرات الصحة "حقك تنظمى وفحص المقبلين على الزواج" بشمال سيناء

واصلت صحة شمال سيناء فى مختلف المدن، تنفيذ حملة "حقك تنظمى وفحص المقبلين على الزواج".

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن محافظة شمال سيناء تواصل تنفيذ حملة حقك تنظمى، وتنفذ الحملة بكافة مدن المحافظة وفى مدينة العريش بمركز وسط المدينة، ومركز حضري المساعيد، وعيادة تنظيم الأسرة بمستشفى العريش العام، وفى مدينة الشيخ زويد بمقر رعاية الأم والطفل بالشيخ زويد ووحدة أبو طويلة الصحية، ومستشفى الشيخ زويد المركزى.

كما يتواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج.

وقال الدكتور طارق محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن المبادرة الرئاسية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج، تحت مظلة مبادرات رئيس الجمهوريه للصحة العامة (100مليون صحه) يبدأ تنفيذها اليوم الأحد 26 فبراير 2023 بشمال سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة بالوحدة الصحية التى تنفذ المبادرة، تشمل فحصا طبيا شاملا، وفحصا لتحديد الفصيلة بمعامل ريسوس، وتحديد نسبة الهيموجلوبين، واكتشاف بعض الأمراض الغير سارية وهى الضغط و مرض السكري و مرض السمنة، و اكتشاف الأمراض الفيروسية وهى الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV و الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV و فيروس نقص المناعة المكتسب HIV المسبب لمتلازمة الأيدز AIDS، والكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية وهى أنيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجليه، والاستبيان النفسي الذى يقيس القدرة علي القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديدة تؤثر علي الحالة النفسية.

أضاف أنه يتم توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض، ومنع انتقال المرض من الطرف المصاب إلى الطرف السليم، وتوفير خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية على أن يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة، وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص.

وتابع انه يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضرورة الفحص للمقبلين علي الزواج، والخضوع للفحص قبل عقد القران بمده لاتقل عن ١٥ يوم .

وأوضح انه تم فى مدينة العريش، اختيار مركز حضرى وسط المدينة، الكائن أمام مسجد الرفاعى المنفذ الوحيد علي مستوى مركز ومدينة العريش، لافتا ان تكلفة الفحص والتحاليل 180 جنيها، و 40 جنيها قيمة استخراج الشهادة باجمالى 220 جنيه فقط، ويتم استلام الشهادة بعد 15 يوما من تاريخ التقدم و أخذ العينات، وتسلم الشهادة الصحية إلى الشخص المتقدم لإستخراج الشهادة فقط لا غير، و غير مسموح بتسليمها لأى فرد آخر مهما كانت درجة القرابة، موضحا انه تم ايقاف العمل بمنافذ استخراج الشهادة الصحية من المستشفى العام - مركز اسيوط - مركز الريسة بمدينة العريش.