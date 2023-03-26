نيابة البساتين تحيل عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة السيارات عن طريق "الونش"

قررت نيابة البساتين، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة السيارات المركونة عن طريق رفعها بـ"ونش سيارات".

كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط (شخصين) لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب (الرفع على ونش سيارات)، وأقرا بسرقتهما سيارتين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما لدى إثنين من عملائهما "سيئ النية"، بالإضافة إلى ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) لسرقته سيارة من أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار سكنه بدائرة قسم شرطة الظاهر.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وعثر بحوزته على (15 مفتاح سيارة مصطنع - سلاح أبيض- كشاف)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.