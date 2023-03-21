السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.ف" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه "ج.خ" بدائرة مركز سوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح أبيض مطواة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج ،وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بضربه بمطواة مما أسفر عن إصابته ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم"م.س.م"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش و الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويج بضاعته على زباىنه من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 10قطع من الحشيش و16 كيس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.