مطار مرسى علم يستقبل اليوم 27 رحلة طيران بينها 7 رحلات من إيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الأحد، 27 رحلة طيران دولية أوربية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 4000 راكبا من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لأرض المهبط حتى الفنادق المختلفة.

وتبين من جداول التشغيل اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 27 رحلة طيران من 119 رحلة تصل خلال الأسبوع بداية من أمس السبت حتى الجمعة المقبلة

كما وضحت جداول التشغيل، أن اليوم تصل 7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من لتوانيا، و4 رحلات من بولندا، و5 رحلات من ألمانيا، و6 رحلات من التشيك ورحلة داخلية، وأخرى من بلجيكا وأخرى هولندية.

يذكر أن مدينة مرسى علم تتميز بطبيعة خلابة وشواطئ رملية وشعااب مرجانية نادرة وأعداد كبيرة من الكائنات البحرية النادرة وكذلك الدوجونج المسمى بعروس البحر والسلاحف المختلفة.

يذكر أن يضم البحر الأحمر عدة انواع من الدلافين وهي الدلافين الدوراة وذو الانف الزجاجية وكذلك الدولفين المغزلى وهي دلافين تظهر بصورة طبيعة في مناطق مختلفة بالبحر الأحمر، ويتم رصدها بشكل دائم .

كما أن توجد في النطاق الجغرافى لمدينة مرسى علم، منطقة صمداى اكبر ثالث تجمع للدلافين الدوارة في العام حيث توجد اعداد كبيرة من الدلافين لتلك المنطقة وتم وضع برنامج حماية لهم وخاصة في اوقات الولادة لهم حفاظا علي صغارهم .