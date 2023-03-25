المتعة فى مرسى علم.. رحلات سياحية من بولندا وألمانيا والنمسا والتشيك وإيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت، 38 رحلة طيران دولية اوربية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 5500 راكب من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لأرض المهبط حتى الفنادق المختلفة.

وتبين من جداول التشغيل اليوم السبت، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 38 رحلة طيران من 119 رحلة تصل خلال الأسبوع، حيث يعد اليوم السبت أكبر وصول أسبوعي في مطار مرسى علم الدولي.

كما وضحت جداول التشغيل، أن اليوم تصل 13 رحلة من بولندا و7 رحلات من ألمانيا و7 من إيطاليا و5 رحلات من التشيك ورحلة من بلجيكا وأخرى من النمسا وأخرى هولندية.

يذكر أن مدينة مرسى علم تتميز بطبيعة خلابة وشواطئ رملية وشعااب مرجانية نادرة وأعداد كبيرة من الكائنات البحرية النادرة وكذلك الدوجونج المسمى بعروس البحر والسلاحف المختلفة.



