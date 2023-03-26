مراجعة كافة تراخيص المعديات والمراكب النهرية بالبحيرة حفاظاً على أرواح المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من سريان تراخيصها، مشددة على توافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بمراجعة المعديات بنطاق قرى "الشعيرة - كفر الشيخ مخلوف - نكلا العنب - شبرا النونه - القنيشه" .

كما قامت الوحدات المحلية بمركزى كوم حمادة ورشيد وقرية ادفينا بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالبحيرة قد قررت مؤخرا إيقاف عمل المعديات النهرية بنطاق قرى البريجات وكوم شريك والنجيلة وواقد وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية وإنخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وتم توفير سيارات بنطاق تلك القرى لنقل المواطنين إلى أماكن إقامتهم.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الطقس السئ وسقوط الامطار الغزيرة على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية.

وأدى سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار إلى توقف حركة الملاحة النهرية وكذلك غلق بوغاز رشيد امام حركة الصيد نظرا لارتفاع الامواج عن معدلاتها الطبيعية.

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بنشر كافة المعدات والأطقم والأجهزة وفقا لخطة العمل المسبقة كما تم التنبيه على استمرار الجاهزية والإستنفار التام والتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الامطار وتم الدفع باكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الامطار من الشوارع والميادين.