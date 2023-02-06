إيقاف عمل المعديات النهرية بالبحيرة بسبب شدة الرياح وسوء الأحوال الجوية

البحيرة - ناصر جودة

قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالبحيرة، برئاسة اللواء محسن الجندي إيقاف عمل المعديات النهرية بنطاق قرى البريجات وكوم شريك والنجيلة وواقد، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وتم توفير سيارات بنطاق تلك القرى لنقل المواطنين إلى أماكن إقامتهم.

ويأتى هذا القرار وفقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإستمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية ومراجعة كافة المعديات النهرية بالبحيرة.

وكانت محافظة البحيرة، قد شهدت حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة منذ الصباح الباكر على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية.

وأدى سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار إلى توقف حركة الملاحة النهرية، وكذلك غلق بوغاز رشيد أمام حركة الصيد، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية .

وفى هذا السياق، نشرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة كافة المعدات والأطقم والأجهزة وفقا لخطة العمل المسبقة كما تم التنبيه على إستمرار الجاهزية والإستنفار التام والتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الامطار و تم الدفع باكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الامطار من الشوارع والميادين.

ووجهت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظة البحيرة، بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار وكذلك ستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.