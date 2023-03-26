ضبط 32 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز بأبو قرقاص بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.