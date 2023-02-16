رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص يتفقد معرض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة

وأوضح رئيس المدينة، أن المعروضات فى معرض السلع الغذائية أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعرض يستمر لمدة شهرين لتوافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين ولخدمة أكبر عدد من المواطنين.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس المركز على ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها.

وقام رئيس المركز خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق، بالتفتيش على جميع السلع الغذائية المعروضة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً على صحة وسلامة جميع المواطنين والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية، وضمان صلاحيتها للاستعمال خاصة اللحوم المجمدة والأطعمة.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر مخالفة ما بين عدم إعلان التسعيرة، وعدم وجود شهادة صحية لأصحاب المحلات التجارية ومنتجات منتهية الصلاحية حيث تم المرور على جميع المحلات التجارية بمدينة أبو قرقاص.

كما شدد رئيس المركز على عدم التلاعب بالأسعار وعدم احتكار أى سلعة غذائية حرصاً على مصلحة المواطن وجارى تنفيذ حملات أخرى لباقى القرى.

وخلال الحملة، تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، حيث أكد رئيس المركز على استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمركز ابوقرقاص لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمركز.