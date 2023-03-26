شاهد موسم حصاد الثوم الصينى المخصص للتصدير في المنيا.. صور وفيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من داخل مزارع الثوم الصينى وبداية موسم الحصاد والتصدير لدول أسيا والدول العربية، وكذلك توفير فرص العمل للشباب خلال فترة الحصاد.





قال رضا إبراهيم سعد أحد مزارعى الثوم: هذا النوع من الثوم يعد أشهر الأنواع ويتم تصدير الثوم الصينى إلى دول آسيا والدول العربية، كما تحرص ربات المنازل على تخزينه من الموسم إلى الآخر.

وأضاف رضا، قائلا: أن فدان الثوم الصينى ينتج من 10 إلى 12 طنا للفدان وقد يصل إلى 18 طنا فى بعض الأنواع حسب جودة الأرض، وطن الثوم المعد للتصدير يصل حاليا إلى 20 ألف جنيه مما يبشر بموسم جيد للمزارعين.

وقال إن زراعة الثوم تكون فى شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام ويحصد غالبا فى شهرى مارس وأبريل، ونزرع غالبا نوعين من الثوم هم البلدى ويكون لونه أبيض، والثوم الصينى الذى يميل إلى الاحمرار وحجمه أصغر قليلا.

وأشار لأن محصول الثوم يحتاج إلى رعاية خاصة وأن الرى للثوم يحتاج أيضا إلى مزارع على قدر من فهم المحصول لأن الثوم حساس وإذا زادت المياه تعفن، ويصلح زراعة الثوم فى الارض الطينية والارض الصفراء وإنتاجيته عالية.















