اليوم السابع
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4 أنواع للخبز يمكنك تناولها للحفاظ على وزنك فى شهر رمضان

الثلاثاء، 21 مارس 2023 08:00 ص
4 أنواع للخبز يمكنك تناولها للحفاظ على وزنك فى شهر رمضان إنقاص الوزن
كتبت ميرفت رشاد

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أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم، والذى يعد فرصة ذهبية للراغبين في إنقاص الوزن، ويمكن إنجاح خطتك بسهولة عن طريق تناول سعرات حرارية أقل ، كما يمكن تناول الكربوهيدرات، وإليك أفضل أنواع الخبز يمكن تناوله في وجبة الإفطار أو السحور في شهر رمضان لحرق دهون البطن ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 -الخبز والحبوب الكاملة:

تحتوي معظم أنواع الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة على نسبة عالية من السعرات الحرارية لأنها كثيفة جدًا ، فهو شهي وغني بالألياف وقليل السعرات الحرارية، مع 60 سعرة حرارية فقط لكل شريحة ، لا يمكنك أن تخطئ في خطهم من شرائح الخبز الرقيقة.

2 -خبز منخفض الكربوهيدرات:

إذا كنت قلقًا بشأن نسبة السكر في الدم لديك ، فقد يكون أي خبز طعامًا مثيرًا للجدل للتنقل فيه،  خبز منخفض الكربوهيدرات يكون مذاقه جيدًا ولن يفسد السكريات في الدم ، شريحة واحدة من خبز تحتوي على 40 سعرة حرارية وتحتوي على 7 جرامات من الألياف.

3- خبز القمح الأبيض:

على الرغم من أنه يبدو وكأنه خبز أبيض مكرر ، إلا أن القمح الأبيض هو في الواقع نوع من الحبوب الكاملة، يتم طحنها بشكل مختلف عن الحبوب الكاملة التقليدية ، والمنتج النهائي أخف بكثير من القمح التقليدي وبالتالي ، يبدو أنه يشبه الخبز الأبيض، يوفر ثلاثة جرامات من الألياف في كل شريحة .

 

4 - خبز منزوع الجلوتين:

نمط الحياة الخالي من الجلوتين مخصص لأولئك الذين تم تشخيصهم بمرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الجلوتين الكبيرة، في الواقع ، العديد من البدائل الخالية من الجلوتين تحتوي على نسبة أعلى من الدقيق المكرر وأقل في الألياف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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