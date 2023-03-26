جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبى

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة سعد عبادي مدير ادارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين الي الدوحة علي رحلة خطوط الطيران القطرية اشتبهت مي النشار رئيس الوردية في كلا من الراكبين ا . ط . ا و م . ع . س مصريين الجنسية ، بسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما عملات نقدية أجنبية او مصرية تتجاوز الحد المسموح (تم ايضاح الحد المسموح به) فأجابا بالنفي .

وبالعرض علي سعد عبادي مدير ادارة الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين وتفتيشهما ذاتيا من محمود الشيشيني رئيس قسم الوديعة وابراهيم شحاته أمن جمركي وصبحي محمود مكافحة التهرب الجمركي تحت اشراف جورج شاكر رئيس الوردية بحضور كلا من خالد حواش مدير إدارة الوديعة ومتولي الرياش مدير التعريفة .

وبتفتيش حقائب الراكب ا.ط.ا تبين وجود مبلغ نقدي قدره ٦٠ ألف دولار أمريكي و ٢٨٨٠ يوان صيني وبتفتيش الراكب م . ع . س تبين وجود ٤١ ألف و٣١ دولار أمريكي .

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى ١٢ و ١٣ لسنة ٢٠٢٣ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .