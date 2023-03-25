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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 7642 عبوة من مستلزمات طب الأسنان

السبت، 25 مارس 2023 03:11 م
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 7642 عبوة من مستلزمات طب الأسنان تهريب مستلزمات طب اسنان
كتب محمود عبد الغني

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب يعمل في مهنة طب الأسنان تهريب كمية كبيرة من مستلزماتها.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، استوقف حسن مختار مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من كريم نادي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قام أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كمية من مستلزمات طب وزراعة الأسنان بإجمالي عدد ٧٦٤٢ عبوة متنوعة، وكذلك عشر تليفونات محمولة.

وشكل أحمد علي مدير الجمرك لجنة مكونة من السيد موسي وشريف عيد مأمورا الجمرك تحت إشراف عمرو عبد المنعم مدير الحركة، لعد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات.

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

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