انطلاق أشهر دورة رمضانية بالإسكندرية.. تخرج منها لاعبون بالدوري الممتاز.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قدم "اليوم السابع" تقريرا من أكبر ساحة رياضية للعب الدورة الرمضانية لكرة القدم بالإسكندرية، وهى ساحة الفلكي بمنطقة محرم بك التى خرجت العديد من لاعبى كرة القدم المميزين، ومنهم عدد كبير من لاعبين فى الدوري الممتاز لأندية الدرجة الأولى على مدار سنوات طويلة .

وقال الكابتن محمد شاهين ، من مؤسسي الدورة الرمضانية التى تقام كل عام بساحة مساكن محرم بك، أنها تأسست عام 1976 لمحبى كرة القدم، وتحتضن فرق ولاعبين من مختلف أنحاء الإسكندرية، وكافة الأعمار وبدأت عن طريق اللعب بكرة شراب وعارضات من الخشب حتى تم تطويرها .

وأضاف الكابتن محمد شاهين لـ"اليوم السابع"، أن ساحة محرم بك التي بها الدورة الرمضانية تخرج منها كبار اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم في أندية الدوري الممتاز، ومنهم من لعب للمنتخب الوطني وشهدت الدورة الرمضانية حضور الكابتن محمد لطيف وذاع مباريات الدورة الرمضانية، وكذلك الدكتورة سحر الهوارى، وأقيمت مباراة منتخب مصر للسيدات على أرض الدورة الرمضانية، مشيرًا إلى أن الدورة الرمضانية تخرج منها لاعبين كبار ما زالوا يأتون إلى الدورة الرمضانية منهم، أحمد ساري ، وأحمد الكأس وشادي محمد .

وأشار الكابتن شكري شحاتة ، أحد مؤسسي الدورة الرمضانية الفلكي بمنطقة محرم بك، إلى أن الدورة الرمضانية يشارك فيها فرق من جميع أنحاء المحافظة ويتم اختيار فرق على مستوى عالي في كرة القدم بعد الاختبارات اللازمة وتبدأ من الساعة 3.30 عصرا حتى قبل أذان المغرب يوميا .

وأوضح الكابتن شكري شحاته، أن عدد المشاركون فى البطولة وصل إلى 8 فرق حتى الوصول إلى النهائي ، وحاليا كل فرقة تلعب 5 مباريات وأعداد الفرق المشاركة منها براعم وشباب وفلود وفرست ، وكشف أن الدورة سميت على اسم الكابتن الراحل السيد الفلكي الذي بدأ بفكرة الدورة الرمضانية، ومازالت تحمل اسمه تكريما له، وأشار أن المبارايات الرمضانية تعتبر من أهم أجواء شهر رمضان المبارك التي ينتظرها العديد من المواطنين كل عام لنشر البهجة والسرور بين أبناء جميع مناطق الإسكندرية.



انطلاق أشهر دورة رمضانية بالإسكندرية (1)



انطلاق أشهر دورة رمضانية بالإسكندرية (2)



انطلاق أشهر دورة رمضانية بالإسكندرية (3)



انطلاق أشهر دورة رمضانية بالإسكندرية (4)