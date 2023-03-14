قرارات عاجلة من النيابة في حادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اصدرت نيابة محرم بك بالإسكندرية ، 3 قرارات فيما يخص حادث الطريق الصحراوي الذي وقع فجرا بمدخل الإسكندرية وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وأمرت النيابة في حادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث، وتحفظت على كاميرات المراقبة لتحديد كيفية وقوع الحادث، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما انتقل أعضاء النيابة العامة لسؤال المصابين بالمستشفى، وذلك بعدما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع حادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية لمعاينته، فجرا حيث تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، فقد اصطدمت سيارة نقل ثقيل بمقطورة وسيارة ميكروباص، ما أدى لشطر السيارة الميكروباص إلى نصفين.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم، بمدخل الإسكندرية على الطريق الصحراوي، بنطاق منطقة محرم بك التابعة لحي وسط، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل بمقطورة وسيارة ميكروباص وتسبب فى شطر السيارة الميكروباص إلى شطرين، فيما توقفت الحركة المرورية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اخطارا من قسم شرطة محرم بك يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل واجرة ميكروباص بمدخل الإسكندرية. بنطاق محرم بك حي وسط ووجود حالات وفاة ومصابين. على الفور انتقلت قوة أمنية وضباط القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم التعامل بنقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث. اسفر الحادث عن وفاة 3 من ركاب السيارة الميكروباص وهم كل من مصطفى محمود 40 سنه وتوفي بمستشفي جمال حماده ، واثنين مجهولين الهوي في العقد الثالث من العمر بمشرحه مستشفي راس التين وتم نقل المصابين إلى مستشفيات جمال حماده و 4 مصابين و جمال عبد الناصر مصاب واحد. جرى تيسير الحركة المرورية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





