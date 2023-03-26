إقبال كثيف على صلاة التراويح بمسجد سيدى بشر فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، صلاة التراويح اليوم الأحد، من مسجد سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء، وتوافد مئات المصلين على المسجد لأداء الصلاة، وبمشاركة السيدات فى الركن الخاص بالمرأة، وسط أجواء من الفرحة التى ظهرت على الأطفال المشاركين في الصلاة، حيث استقبل المسجد أعداد كبيرة من المواطنين من منطقة سيدي بشر ومناطق أخري شرق المدنية.

على صعيد آخر، أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف غرب والجمرك من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح أدى خلالها صلاة العشاء بمسجد محمد حسن بإدارة غرب والتراويح بمسجد أبي العباس المرسي، وأكد فضيلته ان الحالة العامة طيبة والمساجد تكتظ بالرواد وسط أجواءٍ إيمانية مباركة.

مؤكدا على العاملين بالمساجد ببذل أقصى جهد لإعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن بما يعمق روح الحب والطمأنينة بالمشاعر الإيمانية من خلال بيوت الله موجها إياهم أن خدمة بيوت الله وضيوف الرحمن شرف لنا.

وفى سياق أخر، تفقد وكيل الاوقاف بالإسكندرية عددا من المساجد الكبرى بالإسكندرية وعلى رأسها مسجد "القائد إبراهيم - سيدي احمد المتيم - سيدي جابر الشيخ - سيدي بشر"، للاطمئنان على انتظام سير صلاة التراويح والتأكد من إعداد المساجد إعدادا جيدا لتكون على الوجه اللائق لاستقبال ضيوف الرحمن.



جانب من صلاة التراويح من مسجد سيدي بشر



صلاة التراويح مسجد سيدي بشر بالإسكندرية



صلاة التراويح مسجد سيدي بشر الاسكندريه



صلاة التراويح من مسجد سيدي بشر