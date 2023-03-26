محافظة الإسكندرية تطرح مناقصات ومزايدات عامة.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة، وهى كالتالى:
* جلسة يوم الأحد 2 /4 / 2023
1_عملية حق استغلال باكيات بسوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان
-قيمة التأمين المؤقت 500 جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
* جلسة يوم الأثنين 3 / 4 / 2023
2_عملية حق استغلال مطعم وكافيتريا مبنى جليم بنطاق حي شرق
-قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه
* جلسة يوم الثلاثاء 4 /4 / 2023
3_عملية حق استغلال شاطىء زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي
-قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
4_عملية حق استغلال منفذ شاطىء جليم العام بنطاق حي شرق
-قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
* جلسة يوم الأربعاء 5 / 4 / 2023
5_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الشهر العقاري بنطاق حي الجمرك
_قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه
* جلسة يوم الخميس 6 /4 / 2023
6_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات حرم القلعة بنطاق حي الجمرك
_قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه
* جلسة يوم الأحد 9 / 4 / 2023
7_عملية حق استغلال جراج سانت كاترين بنطاق حي الجمرك
_قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه
جلسة يوم الأثنين 10 / 4 / 2023
8_عملية حق استغلال كافيتريا كلوب هاوس باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بنطاق حي وسط
_قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه
9_عملية حق استغلال صالة اللياقة البدنية باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بنطاق حي وسط
_قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه
ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم جلسة المزايدة لكل عملية.
_للاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140
ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.
ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط و يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.
و تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.
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