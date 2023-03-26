محافظة الإسكندرية تطرح مناقصات ومزايدات عامة.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة، وهى كالتالى:

* جلسة يوم الأحد 2 /4 / 2023

1_عملية حق استغلال باكيات بسوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان

-قيمة التأمين المؤقت 500 جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

* جلسة يوم الأثنين 3 / 4 / 2023

2_عملية حق استغلال مطعم وكافيتريا مبنى جليم بنطاق حي شرق

-قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه

* جلسة يوم الثلاثاء 4 /4 / 2023

3_عملية حق استغلال شاطىء زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي

-قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

4_عملية حق استغلال منفذ شاطىء جليم العام بنطاق حي شرق

-قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

* جلسة يوم الأربعاء 5 / 4 / 2023

5_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات الشهر العقاري بنطاق حي الجمرك

_قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

* جلسة يوم الخميس 6 /4 / 2023

6_ عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات حرم القلعة بنطاق حي الجمرك

_قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

* جلسة يوم الأحد 9 / 4 / 2023

7_عملية حق استغلال جراج سانت كاترين بنطاق حي الجمرك

_قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

جلسة يوم الأثنين 10 / 4 / 2023

8_عملية حق استغلال كافيتريا كلوب هاوس باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بنطاق حي وسط

_قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه

9_عملية حق استغلال صالة اللياقة البدنية باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بنطاق حي وسط

_قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم جلسة المزايدة لكل عملية.

_للاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط و يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

و تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.