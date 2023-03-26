أخبار مصر.. الصحة تستقبل 2 مليون جرعة من لقاح فايزر المعدل المضاد لـ"كورونا"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الصحة والسكان، استقبال 2 مليون و4 آلاف جرعة من لقاح «فايزر المعدل» المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مطار القاهرة الدولي من خلال 4 شحنات وصلت تباعًا على مدار الأسبوع الماضي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أوروبى سبل التصدى للهجرة غير الشرعية استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مارجريتس سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

"الصحة" تعلن استقبال 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر المعدل" المضاد لـ"كورونا" أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 2 مليون و4 آلاف جرعة من لقاح « فايزر المعدل » المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مطار القاهرة الدولي من خلال 4 شحنات وصلت تباعًا على مدار الأسبوع الماضي. حسام زكى: القمة العربية المقبلة ستعقد فى السعودية 19 مايو المقبل قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة، إنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية فى 19 مايو المقبل وذلك عقب المشاورات التى قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية وأفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة فى التاريخ المشار إليها. إنفوجراف.. مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك نشرت وزارة النقل، إنفوجراف يوضح مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، حيث ينطلق أول قطار بالخطوط الثلاثة للمترو الساعة 5.15 صباحا، وآخر قطار بالخط الأول حلوان – المرج الجديدة، الساعة 12.15. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت بتفريغ ساحات الحرم من المصلين والمعتكفين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

فحص 6.4 مليون مواطن ضمن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالمجان كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان، حيث قامت بفحص 6 ملايين و404 آلاف و213 مواطناً حتى الآن .

إعصار ميسيسيبي يقتل 26 شخصا ويدمر مدينة بالكامل وبايدن يعلن الطوارئ واصلت فرق البحث والإنقاذ فى ولاية ميسيسيبى الأمريكية المهمة الشاقة المتمثلة فى الحفر وسط حطام المنازل المدمرة والمبانى التجارية ومكاتب البلدية بعد نزوح مئات الأشخاص جراء الإعصار الذى ضرب الولاية خلال الساعات الماضية. أمطار على السواحل الشمالية وشبورة على الطرق.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ياسر إبراهيم جاهز للمشاركة مع الأهلى أمام الهلال السودانى وغموض موقف متولى

أصبح ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي ، جاهزاً للمشاركة فى مباراة الهلال السوداني السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما انتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية والتى أقيمت عصر أمس، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

مايا مرسى توجه التحية لـ المتحدة للخدمات الإعلامية وتشيد بمسلسل "حضرة العمدة"

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، التحية لمسلسل " حضرة العمدة "، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدة بأحد مشاهد المسلسل، حيث وقفت العمدة فى وجه جريمة ختان الإناث.

فيفا: صلاح وحسام حسن الثنائى الوحيد فى العرب الأفارقة تخطيا 50 هدفا دوليا