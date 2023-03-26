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"الصحة" تعلن استقبال 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر المعدل" المضاد لـ"كورونا"

الأحد، 26 مارس 2023 09:26 ص
"الصحة" تعلن استقبال 2 مليون جرعة من لقاح "فايزر المعدل" المضاد لـ"كورونا" الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 2 مليون و4 آلاف جرعة من لقاح «فايزر المعدل» المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مطار القاهرة الدولي من خلال 4 شحنات وصلت تباعًا على مدار الأسبوع الماضي.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الشحنات مقدمة من 8 دول صديقة هى (فرنسا، السويد، كرواتيا، إيطاليا، إسبانيا، سلوفاكيا، التشيك، لاتيڤا) عبر آلية كوفاكس، وبالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي». 
 
وأشار عبدالغفار إلى أن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها أوميكرون،  موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.
 
وتابع عبدالغفار أن الشحنات سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مؤكدا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.
 
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين «مجانا» بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية، مناشدة جميع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration  لتلقي لقاحات فيروس كورونا. 
 
 
 

الصحة

لقاح كورونا

لقاح فايزر



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