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المترو يبدأ اليوم العمل بمواعيد رمضان من 5:15 صباحا لـ12.30 منتصف الليل

الخميس، 23 مارس 2023 03:40 ص
المترو يبدأ اليوم العمل بمواعيد رمضان من 5:15 صباحا لـ12.30 منتصف الليل المترو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يبدأ اليوم مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة تشغيل القطارات بالمواعيد الجديدة والتى تستمر طوال شهر رمضان وعيد الفطر، حيث يبدأ من اليوم الخميس بالتزامن مع أول أيام رمضان للتناسب مع طبيعة العمل فى رمضان وذلك حسب ما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجاءت كالتالى:
 
☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.
 
☆ آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12 وربع صباحا. 
 
☆ آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب 12 ونصف صباحا.
 
☆ آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 وسبع دقائق صباحا.
 
☆ آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و38 دقيقة صباحا.
 
☆ تتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحدة صباحا. 
 
☆ محطة جمال عبد الناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث، وتتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.
 
محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، وتتم مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحا.

المترو

مواعيد المترو

مترو الانفاق

مواعيد المترو فى رمضان

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