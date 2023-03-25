نسبة الكولسترول المرتفعة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. اعرف طرق خفضها

كيف تتحكم في مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي؟يمكن أن تكون هذه النصائح مفيدة لك لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.
1. ممارسة الرياضة
هل تعلم أن ممارسة الرياضة كل يوم سيساعدك في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة، من غير المنطقي أن تساعد التمارين الرياضية على زيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، وهو الكوليسترول "الجيد".
يمكنك القيام بأي نشاط من اختيارك مثل السباحة أو اليوجا أو الجري أو البيلاتيس أو تمارين رفع الأثقال أو الركض لمدة 30 دقيقة على الأقل و 5 أيام في الأسبوع.
2. الإقلاع عن التدخينومن الحقائق المعروفة أيضًا أن التدخين يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار أو LDL في الجسم. علاوة على ذلك ، يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب. من الأفضل اختيار علاج الإقلاع عن التدخين بمساعدة الطبيب.
3. الحفاظ على الوزن الأمثل
يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى مستويات غير طبيعية من الكوليسترول. وجدت العديد من الدراسات أن فقدان الوزن الزائد يمكن أن يساعد في مستويات الكوليسترول لديك. يخفض فقدان الوزن الكوليسترول الكلي جزئيًا عن طريق تقليل قدرة الكبد على إنتاج الكوليسترول الجديد.
يساعد فقدان الوزن أيضًا في رفع HDL (الكوليسترول الجيد) وخفض LDL (الكوليسترول الضار).
4. تناول نظام غذائي صحي
تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبقول والعدس والبذور والمكسرات. تجنب الأطعمة السريعة والحارة والدهنية والمعلبة والمعالجة. تناول الأطعمة الحمضية التي تحتوي على البكتين ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تخفض LDL.
يمكن أن يؤدي تناول الطعام الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا إلى حل المشكلة. تقلل أوميجا 3 من الدهون الثلاثية في مجرى الدم وتميل إلى حماية القلب من خلال المساعدة في منع ظهور إيقاعات القلب غير الطبيعية.
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