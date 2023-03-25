مصرع 3 على الأقل فى ولاية أريزونا بسبب الفيضانات.. صور

كتب إيهاب محمد

قالت السلطات الأمريكية إنها عثرت على ثلاثة أشخاص على الأقل قتلى هذا الأسبوع بعد أن جرفت مياه الفيضانات سياراتهم في ولاية أريزونا، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

وقال مسؤولو شرطة مقاطعة جيلا، إنه تم العثور على جثتي الزوجين المفقودين بعد أن علقت مركبتهم في مياه الفيضانات في منطقة بايسون يوم الخميس، وتم التعرف عليهم على أنهم فون ساتون، 85 عاما، ودارا ساتون، 72 عامًا، وكلاهما من بايسون، أريزونا.



الفيضانات

قال مكتب شرطة مقاطعة نافاجو، إن جثة امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا تم انتشالها بعد أن جرفت السيارة التي كانت تقلها مع زوجها في اتجاه مجرى النهر عند معبر نهر، وتسببت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار وذوبان الجليد في الآونة الأخيرة في حدوث مشكلات في أجزاء من وسط وشمال أريزونا، حيث طُلب من السكان في العديد من المجتمعات المنخفضة الإخلاء.



قوات الانقاذ

وقالت سلطات مقاطعة جيلا، إن طواقم البحث والإنقاذ أرسلت صباح الأربعاء بعد أن تلقت سلطات المقاطعة مكالمة برقم 911 بشأن شاحنة بيك أب عثر عليها في تونتو كريك.

كانت السيارة على بعد 18 ميلا (29 كيلومترا) شرق بايسون، وقال مسؤولو شريف إن جهود البحث معقدة وخطيرة بسبب الأحوال الجوية والفيضانات، شارك في البحث إدارة Hell's Gate Fire ، و Tonto Rim Search and Rescue ، وإدارة شرطة بايسون وإدارة السلامة العامة في أريزونا.

تلقى مكتب عمدة مقاطعة نافاجو مكالمة في الساعة 10:48 صباح الخميس من رجل أبلغ عن اختفاء زوجته، وقال الرجل إنه خلال الليلة السابقة كانوا يسافرون على طريق هاتش، على بعد حوالي 16 ميلاً (25 كيلومترًا) غرب طريق الولاية 377، عندما انجرفت سيارتهم الجيب في اتجاه مجرى النهر بمياه سريعة الحركة في مغسلة تعرف باسم معبر سيمور.

جاءت السيارة للراحة وبعد ساعة تمكنوا من مغادرة السيارة والوصول إلى ضفة النهر، لكن تم تفريقهم في الظلام أثناء طلب المساعدة.