محافظ الوادى الجديد يواصل جولاته المفاجئة بالأسواق والمنافذ بمدينة الخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم السبت، عدد من الأسواق والمنافذ بمدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز، وعدد من التنفيذين المعنيين، وذلك ضمن متابعاته المستمرة لضبط أسعار الخضروات والسلع الغذائية، ومنع الممارسات الاحتكارية ومحاربة جشع بعض التجار.

وتفقد المحافظ منفذ بيع الوحدة المحلية بميدان البساتين وسوق الشعلة، مشددًا على الإعلان عن أسعار كافة السلع بشكل واضح للمواطنين من خلال قوائم معلنة بكل منفذ، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أشار إلى التنسيق بين المحافظة ووزارة التموين لتوفير كوبونات لصرف سلع غذائية مدعمة لصالح العاملين وصغار الموظفين، تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.