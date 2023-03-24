اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 11:38 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يوجه بإحلال خطوط مياه الشرب لحى الأمل بالخارجة

الجمعة، 24 مارس 2023 11:17 م
محافظ الوادي الجديد يوجه بإحلال خطوط مياه الشرب لحى الأمل بالخارجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإحلال مواسير مياه الشرب بحى الأمل بالخارجة، وذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذي عقده المحافظ بعد صلاة التراويح اليوم الجمعة بمسجد حي الأمل بالخارجة وسط جموع المواطنين من المصلين بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

كما وجه المحافظ بتحسين خدمة المرفق، وتوفير منفذ لبيع السلع الأساسية؛ تيسيرًا على أهالي الحي، والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة وجمعية تنمية المجتمع المجتمع بالحي لرفع كفاءة وصيانة ملعب كرة القدم.
 
وأصدر المحافظ تعليماته بإنشاء محال تجارية بسور الملعب الكائن بالحي، لتوفير خدمات للمواطنين، وإقامة مظلة خارج المسجد بالمساهمة بين المحافظة والأهالي، وتدعيم الإنارة داخل المسجد بزيادة عدد الكشافات الموجودة.

 


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