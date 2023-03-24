محافظ الوادي الجديد يوجه بإحلال خطوط مياه الشرب لحى الأمل بالخارجة

كما وجه المحافظ بتحسين خدمة المرفق، وتوفير منفذ لبيع السلع الأساسية؛ تيسيرًا على أهالي الحي، والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة وجمعية تنمية المجتمع المجتمع بالحي لرفع كفاءة وصيانة ملعب كرة القدم.

وأصدر المحافظ تعليماته بإنشاء محال تجارية بسور الملعب الكائن بالحي، لتوفير خدمات للمواطنين، وإقامة مظلة خارج المسجد بالمساهمة بين المحافظة والأهالي، وتدعيم الإنارة داخل المسجد بزيادة عدد الكشافات الموجودة.