ما أساسيات تفريش الأسنان التى تحتاج إلى تنظيفها بالفرشاة؟

رانيا عامر

عندما تغسل أسنانك بالفرشاة بشكل روتيني، فأنت لا تحافظ على نظافة فمك ولكنك تحافظ أيضًا على صحة جسمك، يمكن للفرشاة الجيدة إلى حد ما تعزيز صحة فمك.فرشاة أسنان ومعجون وخيط تنظيف الأسنان .وفقا لموقع " Thehealthsite".

الخطوة الأولى لتصحيح تنظيف الأسنان بالفرشاة هي الحصول على الأدوات اللازمة، وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد وخيط تنظيف الأسنان.

قم بتغيير فرشاة الأسنان بشكل متكرر

تذكر استبدال فرشاة أسنانك بعد كل 3 إلى 4 أشهر، مع تأكل الشعيرات، لن تعود فعالة في التنظيف.

دقيقتين مرتين في اليوم

يجب عليك الفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل مرتين في اليوم، امنح كل 30 ثانية للأسنان العلوية اليمنى واليسرى العلوية والسفلية اليسرى والسفلية اليمنى.

شعيرات بزاوية 45 درجة

لا تحافظ على الشعيرات متعامدة على اللثة ، ولكن اجعلها بزاوية 45 درجة (على لثتك).

استخدم حركات دائرية لطيفة

استخدم حركات دائرية لطيفة وقصيرة لتنظيف أسنانك الأمامية، أولاً ، قم بتنظيف السطح الخارجي للأسنان ثم اقلب الفرشاة رأسًا على عقب لتنظيف الأسنان الأمامية السفلية ، ثم اقلبها مرة أخرى لتنظيف الجزء الداخلي من الأسنان الأمامية العلوية.

لا تفوت اللسان والجوانب وسقف الفم

لا تنس تنظيف لسانك وتنظيف الجوانب وسقف الفم للتخلص من تراكم البكتيريا، يجب أن يتبع ذلك روتين التنظيف بالخيط لتنظيف الأسطح بين أسنانك.

تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد الوجبة فكرة سيئة

تجنب تفريش أسنانك بعد الأكل مباشرة خاصة إذا كان الطعام يحتوي على سكر أو حمضي، قد يتلف مينا أسنانك.